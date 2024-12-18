Частный брокер Котов рассказал, что коммерческая недвижимость обычно приносит от 10 до 20% годовых

Инвестирование в недвижимость остается популярным способом сохранения и увеличения капитала. Однако перед покупкой коммерческой или жилой недвижимости важно учесть их особенности, потенциальную доходность и возможные риски. Брокер по коммерческой недвижимости Глеб Котов обсудил различия между инвестициями в жилую и коммерческую недвижимость в беседе с «Известиями» .

Котов отметил, что жилая недвижимость обычно приносит около 5% годовых, тогда как коммерческая — от 10 до 20%. Средняя окупаемость квартиры составляет приблизительно 20 лет, в то время как коммерческая недвижимость окупается за 10 лет.

Он объясняет это тем, что арендные ставки на офисы и торговые помещения значительно выше, так как арендаторы готовы платить больше за выгодные и проходные места. Ожидаемый средний годовой доход от ликвидной коммерческой недвижимости после уплаты налогов составляет 10-12%.