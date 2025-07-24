Часовни появятся на двух кладбищах в Пермском крае

Православный приход храма Александра Невского в селе Лобаново Орджоникидзевского района Пермского края намерен построить две часовни. Об этом сообщил сайт properm.ru со ссылкой на газету «Коммерсант-Прикамье».

Первая часовня разместится на участке площадью две тысячи квадратных метров у пересечения Соликамского тракта и Восточного обхода. Место выбрано поблизости от кладбища «Банная гора» и железнодорожной станции Голованово.

Вторая часовня будет построена в деревне Заозерье на территории площадью 2,8 тысячи квадратных метров, рядом с местным кладбищем.

Проект дополняет активную деятельность в сфере охраны памятников культуры, как, например, реставрация каменной церкви Рождества Христова в селе Искор Чердынского округа, построенной в XVIII веке.