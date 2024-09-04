«Час памяти», посвященный трагедии в Беслане, прошел в пресс-центре «Аргументов и фактов»

В двадцатую годовщину террористического акта в Беслане в пресс-центре «Аргументов и фактов» провели «Час памяти». Об этом сообщили на сайте издания.

Мероприятие стало частью мультиформатного проекта «Воины против демонов», который рассказывает о трагедии Беслана. Его поддержал Президентский фонд культурных инициатив. В ходе «Часа памяти» гендиректор «Аргументов и фактов» Новиков и руководитель проекта Набатникова представили документальный фильм.

Отмечается, что 20 лет назад был создан благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце». Он начал свою деятельность с помощи детям Беслана.