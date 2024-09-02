CEO «Точка Маркетплейсы» Канивец сообщил, что для выхода на маркетплейс необходимо иметь 50-100 тыс рублей

CEO «Точка Маркетплейсы» Константин Канивец в беседе с «Газетой.Ru» высказал мнение, что начинающему предпринимателю для выхода на маркетплейс потребуется от 50 до 100 тысяч рублей.

Точная сумма, как пояснил эксперт, зависит от выбранной ниши, категории товара и стратегии продвижения. Например, регистрация товара на Wildberries обойдется в 10 тысяч рублей, а чтобы протестировать партию, продавцу нужно иметь 100–200 единиц товара.

На рекламу и продвижение рекомендуется закладывать 10–15% от стоимости продажи единицы товара, посоветовал Канивец.