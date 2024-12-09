CEO «МойСклад» Рахимбердиев: «черная пятница» все меньше интересует россиян

CEO «МойСклад» Аскар Рахимбердиев в беседе с «Известиями» объяснил, почему скидки и распродажи в период «черной пятницы» все меньше интересуют российских покупателей.

По словам эксперта, на такой расклад указывают две причины: скидки размазаны по всему ноябрю и не всегда эти скидки реальны.

«В основном в „черную пятницу“ покупают дорогие товары, на которые специально ждут акций — технику, мебель», — сказал собеседник.

Рахимбердиев предположил, что основных распродаж стоит ждать в декабре, когда компании выплачивают премии и 13-е зарплаты.

Ранее сервис по управлению торговлей и производством «МойСклад» писал, что последние выходные месяца, объявленные «черной пятницей», незначительно повлияли на продажи в России.