CEO бизнес-клуба «Скрепка» Сикорская сообщила, что без наличии миссии бизнес может потеряться

По мнению экспертов, компании без четко сформулированной миссии рискуют потерять свою конкурентоспособность. В условиях быстро меняющегося рынка и возрастающих ожиданий потребителей наличие ясной цели становится критически важным фактором для выживания и развития бизнеса, рассказала креативный директор и CEO женского бизнес-клуба «Скрепка» Мария Сикорская в интервью «Известиям» .

Она подчеркнула: «Аудитория устала от пустого успешного успеха и ищет подлинность. К 2026 году люди станут еще более разборчивы: они хотят не просто продукт, а историю, которая перекликается с их ценностями».

Миссия — это не просто красивые слова в корпоративном манифесте, а компас, который помогает компании ориентироваться в экономических бурях. Исследования показывают, что организации с четко сформулированной целью демонстрируют на 49% выше уровень удержания сотрудников и на 30% больше инноваций.

Мария Сикорская также отметила опасность погони за трендами без глубокого понимания. «Нельзя брать культурный код ради моды — люди чувствуют навязанное. Успех, скопированный извне, уже всем надоел», — предупреждает она.

Когда компания действует в соответствии с миссией, это создает основу для добровольного продвижения бренда среди покупателей, которые становятся его амбассадорами в социальных сетях.