CDEK.Shopping: россияне стали чаще покупать мерч во время чемпионата Европы по футболу

В связи с чемпионатом Европы по футболу россияне стали активнее покупать товары для болельщиков, количество заказов в этой категории выросло на 13%. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование CDEK.Shopping.

Однако, несмотря на Евро-2024, футбольная атрибутика занимает лишь третье место по популярности, уступая баскетболу и хоккею.

Наибольшим спросом пользуются головные уборы (28%), футболки (15%), а также свитеры, кардиганы и пуловеры (10%). Большинство товаров для болельщиков поступает из США (более 80%), на втором месте — товары из Германии, около 2,5% товаров поступает из Италии.

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