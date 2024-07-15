CDEK.Shopping: россияне стали чаще покупать мерч во время чемпионата Европы по футболу
В связи с чемпионатом Европы по футболу россияне стали активнее покупать товары для болельщиков, количество заказов в этой категории выросло на 13%. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование CDEK.Shopping.
Однако, несмотря на Евро-2024, футбольная атрибутика занимает лишь третье место по популярности, уступая баскетболу и хоккею.
Наибольшим спросом пользуются головные уборы (28%), футболки (15%), а также свитеры, кардиганы и пуловеры (10%). Большинство товаров для болельщиков поступает из США (более 80%), на втором месте — товары из Германии, около 2,5% товаров поступает из Италии.