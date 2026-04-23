CDEK.Shopping и Twinby: 28% опрошенных россиянок негативно оценили стиль партнера в одежде

Опрос, проведенный CDEK.Shopping и Twinby, показал, что многие россиянки не в восторге от стиля своих партнеров. Только 38% опрошенных оценили его как «хороший, но с вопросиками», сообщил Life.ru .

Еще 27% охарактеризовали стиль партнера как «средний, без особого вкуса». Кроме того, 14% назвали его плохим, 9,8% — «скорее плохим», а 4,2% — «очень плохим, это отдельная боль». Лишь 12% женщин считают, что мужчина одевается лучше них.

При этом абсолютное большинство россиянок (84,7%) признались, что внешний вид мужчины для них важен. Еще 36,5% заявили, что это критически важно, 48,2% — скорее важно.