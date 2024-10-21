CDEK.Shopping: больше половины россиян скучают по тамагочи, DVD-плеерам и кнопочным телефонам

Технологии стремительно развиваются, входя практически в каждую сферу нашей жизни. Однако устаревшие гаджеты остаются яркими представителями своего времени. О том, как россияне относятся к кнопочным телефонам, тамагочи и DVD-плеерам, рассказали «Известия» со ссылкой на сервис CDEK.Shopping.
По данным исследования, более 60% респондентов избавились от старой техники, заменив ее современными моделями. Однако 52,3% зачастую скучают по вышедшим из обихода гаджетам.
Так, 60% россиян назвали главным преимуществом долговечную батарею. Еще 24% заявили, что устаревшие устройства имели уникальный дизайн, 12,6% отметили простоту эксплуатации.
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