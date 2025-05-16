Canalys: Apple сохранил лидерство по продаже планшетов в I квартале 2025 года

В первом квартале 2025 года поставки планшетных компьютеров в мире увеличились на 8,5%, а корпорация Apple по-прежнему удерживает первенство на рынке. Об этом сообщил Ferra.ru со ссылкой на данные аналитической компании Canalys.

Увеличение продаж планшетов по всему миру обусловлено тенденциями в обновлении потребительских и образовательных систем. В Китае рост спроса связан с государственными субсидиями, а в США потребители спешат приобрести технику до введения новых тарифов, анонсированных президентом Дональдом Трампом.

Среди факторов, способствующих росту поставок, — стремление к удаленной работе, обусловленное пандемией. Это также влияет на интерес к планшетам.