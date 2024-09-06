Бывшую тюрьму «Кресты» в Петербурге выставят на аукцион

Мутко заявил, что петербургские «Кресты» выставят на аукцион в конце 2024 года

Комплекс зданий бывшего СИЗО «Кресты» в центре Петербурга продадут на торгах в конце 2024 года. Об этом РБК заявил генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко в кулуарах Восточного экономического форума.

Специалисты готовят комплекс к аукциону и проводят работы по его кадастрированию. Стоимость «Крестов» будет начинаться от одного миллиарда рублей, точную цену назовут после завершения оценки в момент торгов.

«Сейчас все в принципе [к продаже] готово, до конца года хотим. Сложный объект — там котельная, два общежития», — подчеркнул Мутко.

В 2013 году городские власти рассматривали предложение использовать территорию комплекса для размещения арт-отелей, магазинов и ресторанов, но проект не стали реализовывать. В 2021 году митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий рекомендовал передать бывшую тюрьму Русской православной церкви.

Ранее в Нью-Йорке на аукцион выставили недостроенный небоскреб под названием «башня Саурона». Здание решили продать из-за долгов компании JDS Development Group.