Бывший студент колледжа пойдет под суд за подкуп педагога в Саратове

В Саратове пройдет суд над бывшим студентом колледжа, которого обвинили в подкупе преподавателя. Об этом сообщил сайт «СарИнформ» со ссылкой на прокуратуру Саратовской области.

В мае 2021 года студент перевел 18 тысяч рублей одному из педагогов, который пообещал написать за него выпускную работу. Когда преступление раскрылось, на молодого человека завели дело о даче взятки.

Сообщается, что обвиняемый учился в саратовском колледже строительства мостов и гидротехнических сооружений.