Бывший студент колледжа пойдет под суд за подкуп педагога в Саратове
В Саратове пройдет суд над бывшим студентом колледжа, которого обвинили в подкупе преподавателя. Об этом сообщил сайт «СарИнформ» со ссылкой на прокуратуру Саратовской области.
В мае 2021 года студент перевел 18 тысяч рублей одному из педагогов, который пообещал написать за него выпускную работу. Когда преступление раскрылось, на молодого человека завели дело о даче взятки.
Сообщается, что обвиняемый учился в саратовском колледже строительства мостов и гидротехнических сооружений.
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