Бывший спасатель Старостин рассказал, что при купании в запрещенных водоемах есть риск заразиться инфекциями

Эксперт по безопасности, бывший спасатель Александр Старостин в беседе с «Известиями» рассказал о риске заражения энтеровирусными инфекциями во время купания в запрещенных водоемах.

По его словам, во многие водоемы стекает вода из ливневой канализации, а после осадков в них может попадать вода со скотомогильников и свалок.

«Если мы говорим о водоемах с течением, нужно учитывать свои физические плавательные возможности, потому что течение бывает достаточно интенсивным», — добавил Старостин.

В заключение эксперт предостерег от купания в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.