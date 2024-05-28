Бывший спасатель Старостин рассказал, что при купании в запрещенных водоемах есть риск заразиться инфекциями
Эксперт по безопасности, бывший спасатель Александр Старостин в беседе с «Известиями» рассказал о риске заражения энтеровирусными инфекциями во время купания в запрещенных водоемах.
По его словам, во многие водоемы стекает вода из ливневой канализации, а после осадков в них может попадать вода со скотомогильников и свалок.
«Если мы говорим о водоемах с течением, нужно учитывать свои физические плавательные возможности, потому что течение бывает достаточно интенсивным», — добавил Старостин.
В заключение эксперт предостерег от купания в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
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