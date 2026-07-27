Бывший сенатор Епифанова рассказала, как докупить стаж и пенсионные баллы

Председатель Социал-демократического союза женщин России, экс-сенатор Ольга Епифанова напомнила, что при нехватке стажа или пенсионных баллов их можно докупить для назначения страховой пенсии. Она уточнила условия, суммы взносов и ограничения на 2026 год, сообщает RT .

Механизм покупки пенсионных баллов остается востребованным у тех, кому не хватает страхового стажа или индивидуальных пенсионных коэффициентов для назначения пенсии.

Епифанова пояснила, что эта опция доступна не всем. По ее словам, если за человека уже идут обязательные отчисления, например при официальном трудоустройстве, добровольно докупать баллы экономически нецелесообразно: итоговый пенсионный капитал это не увеличит сверх взносов работодателя.

Епифанова напомнила, что в 2026 году для назначения страховой пенсии нужны минимум 30 баллов и 15 лет страхового стажа. Минимальный взнос составляет 71 525,52 рубля: за него начислят 1,09 балла и зачтут один год стажа. Максимальный взнос — 572 204,16 рубля, что соответствует 8,72 балла.

Эксперт добавила, что условная стоимость одного балла составляет около 65 619 рублей. При этом, кроме самозанятых, можно докупить не более половины требуемого стажа — максимум 7,5 года.

Баллы и стаж отразятся на индивидуальном лицевом счете не сразу, а до 1 марта следующего года, поэтому покупку стоит планировать заранее.