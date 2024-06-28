Бывший ресторан Тимати появится в Донбассе

Рестораны Black Star Burger заработают в Донбассе и Туркмении. В частности, заведения откроют для жителей Херсонской области и Мариуполя, сообщил ТАСС со ссылкой на сообщение сети об обновлении концепции и новых направлениях бизнеса.

В Туркмении и на новых территориях работу ресторанов запустят по франшизе. Представители компании уточнили, что Black Star Burger охватит еще больше аэропортов, вокзалов, подземных переходов, парков, спортивных арен и торговых центров.

«Открытие ресторана в Туркмении запланировано на осень 2024 года. В новых регионах планируем открыться в первой половине 2025 года», — уточнили в пресс-службе компании.

В апреле бизнесмен Йоханн Рафаэль Совада подал иск в Арбитражный суд Москвы против рэпера Тимати, который продал ему свою долю в сети Black Star Burger. Предприниматель потребовал выплатить ему более семи миллионов рублей.