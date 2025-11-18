Бывший оперативный сотрудник Гришаков сообщил, что свертки с деньгами обычно используются для дестабилизации обстановки

Бывший оперативный сотрудник Игорь Гришаков в интервью RT выразил мнение, что размещение свертков с деньгами, содержащих взрывчатые вещества или без них, используется для дестабилизации обстановки в обществе.

Он подчеркнул, что такая тактика применяется террористическими организациями и представляет угрозу для безопасности граждан.

Гришаков указал, что изготовление подобного устройства требует специфических знаний и навыков и простой человек не может быть принужден к этому. Он подчеркнул, что подобные действия требуют профессиональной подготовки.