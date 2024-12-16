Бывший КВН-щик Евгений Никишин признался, что не считает Ольгу Бузову хорошей певицей, но восхищается ее трудолюбием

Евгений Никишин, известный артист и ведущий анекдот-клуба «Нехмурые люди» на канале ТВЦ, в интервью Леди Mail поделился своими впечатлениями о работе с Ольгой Бузовой в спектакле «Мужчина нарасхват».

По его словам, несмотря на то, что сегодня они с Ольгой связаны теплыми отношениями, ранее между ними были разногласия.

«Я ей говорил: „Ты, Оль, не обижайся, но я тебя не считаю хорошей певицей. Но как человека — обожаю. Ты с 18 лет в Москве одна и сколько к своему возрасту добилась — сама, без богатых родителей и состоятельного мужа, это просто не может не восхищать“», — вспомнил артист.

Он также отметил, что знакомство с Бузовой заставило его восхититься ею и ее трудоспособностью.

«Ольгу можно сколь угодно обвинять в чем угодно, но одного у нее не отнять — она невероятная трудяга», — заявил Никишин.

Он также рассказал, как проходят их с Ольгой репетиции к спектаклю.

«У нас раньше как было: мы приезжаем в какой-нибудь город с гастролями и, хоть спектакль начнется только в 19:00, уже в 11 начинаем репетировать. За часа полтора до выхода на сцену хотим отдохнуть, но Оля всегда против: давайте, говорит, еще прогон! Объясняем ей: мы уже зарепетировались, на сцену выйдем помятыми. И только тогда она над нами сжаливалась. А сама бы без продыху работала и работала», — восхитился артист.