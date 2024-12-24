Бывший главный санитарный врач России Онищенко: чтобы улучшить качество шаурмы, нужен не только стандарт

Бывший главный санитарный врач России и экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко критически отнесся к проекту государственного стандарта по производству шаурмы. Об этом написал «Ридус» .

Онищенко отметил, что разработчики проекта стандарта сконцентрировались на второстепенных вопросах, вместо того чтобы учитывать важные аспекты производства. По его мнению, основное внимание должно быть направлено на соблюдение правил гигиены, контроль условий производства и квалификацию сотрудников.

Можно разработать прекрасный стандарт, но главное — обеспечить соблюдение гигиенических норм, поддержание чистоты помещений, где готовят шаурму, а также подготовку кадров, которые занимаются производством этого блюда, добавил экс-депутат.