Бывший глава ЦБ Дубинин: в ближайшее время ключевая ставка не изменится

Бывший глава Центробанка РФ Сергей Дубинин в беседе с ИА НСН высказал мнение, что финансовый регулятор, вероятнее всего, оставит ключевую ставку на уровне 21%.
«У них оптимистичная оценка, что в феврале будет уже заметно снижение темпа роста инфляции», — сказал он.
Сам же собеседник считает, что инфляция не изменится. Он напомнил об увеличении тарифов на транспорте и на сферу ЖКХ с января 2025 года. По словам Дубинина, в ближайшие два заседания ключевая ставка меняться не будет.
В Центробанке ускорение инфляции связали с недооценкой динамики спроса в экономике, вызванного высокой кредитной активностью. Там также указали на ослабление рубля после ноябрьских санкций США на российские банки.
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