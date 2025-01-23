Бывший глава ЦБ Дубинин: в ближайшее время ключевая ставка не изменится

Бывший глава Центробанка РФ Сергей Дубинин в беседе с ИА НСН высказал мнение, что финансовый регулятор, вероятнее всего, оставит ключевую ставку на уровне 21%.

«У них оптимистичная оценка, что в феврале будет уже заметно снижение темпа роста инфляции», — сказал он.

Сам же собеседник считает, что инфляция не изменится. Он напомнил об увеличении тарифов на транспорте и на сферу ЖКХ с января 2025 года. По словам Дубинина, в ближайшие два заседания ключевая ставка меняться не будет.

В Центробанке ускорение инфляции связали с недооценкой динамики спроса в экономике, вызванного высокой кредитной активностью. Там также указали на ослабление рубля после ноябрьских санкций США на российские банки.