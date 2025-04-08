Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин заявил, что история пластика должна подойти к моменту завершения. В интервью Общественной Службе Новостей он предложил вернуться к практике Советского Союза, где активно использовали вторичную переработку материалов.

Эксперт подчеркнул необходимость перехода к повторному применению ресурсов.

«Другого выхода нет. Если мы этого сумеем добиться, значит, мы решим проблему и загрязнения планеты, и загрязнения человеческого организма», — отметил специалист.

При обсуждении вопроса он обратил внимание на коноплю, из которой можно производить разнообразные товары, включая долговечную одежду и бумагу. Трава, по словам Никулина, растет намного быстрее деревьев и производит больше кислорода, что делает ее перспективным материалом для экологически чистых технологий.