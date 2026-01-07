Бывший доходный дом генерал-майора Егора Адама в Петербурге получил статус памятника регионального значения

Здание на Владимирском проспекте, дом 14, известное как бывший доходный дом генерал-майора Егора Адама, получило статус памятника регионального значения, сообщила комиссия по охране культурного наследия Санкт-Петербурга. Об этом написал сайт vecherka-spb.ru .

Объект, созданный по проекту архитектора Василия Моргана, сыграл важную роль в архитектурном облике города XIX века. Дом, расположенный на углу с улицей Ломоносова, примечателен оригинальным стилем, сочетающим элементы классицизма и поздней эклектики.

Первые владельцы, семейство Семичевых, реконструировали фасад здания в середине XIX столетия, придав ему облик, близкий к стилю модерн. В конце XIX века в здании располагался первый городской ломбард, для которого были проведены масштабные строительные работы, включая установку пятого этажа и декоративной мансарды.

Сейчас здание включено в реестр охраняемых государством объектов культурного наследия, что гарантирует сохранность уникальных черт архитектуры и оформление фасада. Комитет по охране культурного наследия контролирует реконструкцию и реставрацию фасадов, интерьеров и инженерных сооружений, обеспечивая целостность архитектурного ансамбля.