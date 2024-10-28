Бывший депутат Гордумы Дзержинска Чесноков рассказал, что поймал сома весом более 12 кг

Сом весом 12,5 килограмма попал на крючок бывшему депутату Думы Дзержинска Олегу Чеснокову. Об этом он с радостью рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», пишет сайт «Время Н».
По словам экс-чиновника, удача улыбнулась ему во время рыбалки в акватории реки Ока. Однако для сома это не самый большой размер. Известные случаи ловли особей больше в несколько раз, отметил сам Чесноков в комментариях к записи.
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