Бывший депутат Гордумы Дзержинска Чесноков рассказал, что поймал сома весом более 12 кг

Сом весом 12,5 килограмма попал на крючок бывшему депутату Думы Дзержинска Олегу Чеснокову. Об этом он с радостью рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», пишет сайт «Время Н» .

По словам экс-чиновника, удача улыбнулась ему во время рыбалки в акватории реки Ока. Однако для сома это не самый большой размер. Известные случаи ловли особей больше в несколько раз, отметил сам Чесноков в комментариях к записи.