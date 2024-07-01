Бывшему топ-менеджеру «Ростеха» Лалетиной смягчили приговор

Мосгорсуд сократил срок тюремного заключения с восьми до 6,5 года экс-директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению госкорпорации «Ростех» Алле Лалетиной. Топ-менеджера осудили за коррупцию, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Московский городской суд снизил Лалетиной срок наказания с восьми до 6,5 года колонии общего режима. Сумма штрафа также снизили с 133 миллионов рублей до 900 тысяч рублей», — уточнили в сообщении.

Приговор вступил в законную силу. В ноябре 2023 года Хамовнический суд приговорил Лалетину к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима и назначил штраф в двукратном размере взятки.

Ранее защита обжаловала приговор по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского и бывшего директора компании журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова обвинили в вымогательстве крупной суммы.