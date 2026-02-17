Бывшее должностное лицо АО «Почта Банк» оштрафовано за нарушение Закона о рекламе

Ранее в Управление поступило обращение физического лица о поступлении на его абонентский номер звонков и СМС-сообщений с рекламой финансовых услуг без его предварительного согласия на получение рекламы.

В ходе рассмотрения обращения Управление установило, что указанная реклама не содержала существенную информацию об условиях оказания финансовых услуг.