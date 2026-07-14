Бывшая земская школа на улице Клары Цеткин в Екатеринбурге получит новую жизнь после реставрации

Бывшая земская школа на улице Клары Цеткин, 13 в Екатеринбурге получит новую жизнь после реставрации. Историко-культурная экспертиза одобрила проект по преобразованию здания в офисные помещения, написало URA.RU .

Построенный в 1910–1911 годах на средства екатеринбургского земства, этот объект изначально планировался как двухэтажная школа. Однако из-за опасений по поводу возможного воздействия на соседний Вознесенский храм, здание было построено в одноэтажном варианте. До 1979 года здесь располагалась школа, а затем экспериментальная станция «Луч». К сожалению, за это время капитальный ремонт здания так и не был проведен.

С 2004 года здание перестало использоваться и начало постепенно разрушаться. Министерство по управлению государственной собственностью Свердловской области планировало реконструкцию в 2007 году, но работы были приостановлены после сноса части капитальных стен и перекрытий в 2008 году. В 2010 году пожар уничтожил крышу здания, которое с тех пор стоит заброшенным с физическим износом около 70%.

Проект реконструкции разработан «Архитектурно-реставрационным объединением „ОРДЕР“». В рамках проекта планируется замена деревянных перегородок и перекрытий, укладка новой крыши, усиление фундамента, ремонт фасадов, установка новых окон и дверей.