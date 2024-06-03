Бывшая соратница Пригожина раскрыла установку перед мятежом

Медиаменеджер Кацман: в дни мятежа пул Пригожина работал как в последний раз

В первый день военного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сотрудникам его информационного пула пришлось работать как в последний раз. Об этом глава и основатель медиахолдинга «Рустрибуна» медиаменеджер Ксения Кацман рассказала News.ru .

По словам Кацман, вечером накануне мятежа ей пришло сообщение с предупреждением «разминать пальчики».

«Признаюсь, было тревожно. Это чувствовалось даже без обсуждений. Мы работали над информационным поводом как в последний раз», — отметила она.

Медиаменеджер также добавила, что на тот момент не было известно, станут ли их публикации о ЧВК «Вагнер» последними.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин погиб при крушении самолета Embraer Legacy в Тверской области 23 августа 2023 года. За два месяца до гибели Пригожин заявил, что силы Минобороны якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании. После этого бойцы ЧВК «Вагнер» выдвинулись на территорию России. Против Пригожина завели дело об организации вооруженного мятежа.