Был в шаге от Гитлера. Умер лучший советский разведчик и партизан Юшкевич

В Белоруссии умер выдающийся советский разведчик Геннадий Владимирович Юшкевич, последний участник легендарной разведгруппы «Джек». В свое время его называли лучшим из самых юных разведчиков века, печальную весь сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства.

Партизан с пеленок

Юшкевич родился 1 января 1928 года в Минске. Его отец был врачом, мать — балериной и сотрудницей Наркомпроса. С раннего возраста будущий разведчик увлекался военными дисциплинами, проходя курсы медицинской, химической и стрелковой подготовки.

Когда началась Великая Отечественная война, Юшкевичу было всего 14 лет, но он сразу же примкнул к партизанскому движению, войдя в разведгруппу «Чайка». В 15 лет он уже стал членом группы «Джек», занимавшейся диверсиями и разведкой в тылу фашистских войск в Восточной Пруссии.

Действовал в шаге от Волчьего логова

Чтобы попасть в «Джек», Юшкевичу пришлось приписать себе возраст в анкете. К тому моменту его имя уже знали — в «Чайке» он был негласным связным, участвовал в боях и пускал под откос немецкие поезда. Юноша быстро выучил немецкий, что позволило ему активнее принимать участие в операциях.

Несмотря на юный возраст, Юшкевич продемонстрировал исключительное мужество и талант разведчика, активно участвуя в рискованных операциях по добыче ценных разведданных и организации диверсионных актов против противника.

«Джек» действовал в Восточной Пруссии. Здесь же располагалась главная ставка Гитлера, «Волчье логово». Группа отправила 67 донесений, работая в условиях смертельного риска.