Был в шаге от Гитлера. Умер лучший советский разведчик и партизан Юшкевич
Разведчик времен Великой Отечественной Геннадий Юшкевич умер в возрасте 97 лет
В Белоруссии умер выдающийся советский разведчик Геннадий Владимирович Юшкевич, последний участник легендарной разведгруппы «Джек». В свое время его называли лучшим из самых юных разведчиков века, печальную весь сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства.
Партизан с пеленок
Юшкевич родился 1 января 1928 года в Минске. Его отец был врачом, мать — балериной и сотрудницей Наркомпроса. С раннего возраста будущий разведчик увлекался военными дисциплинами, проходя курсы медицинской, химической и стрелковой подготовки.
Когда началась Великая Отечественная война, Юшкевичу было всего 14 лет, но он сразу же примкнул к партизанскому движению, войдя в разведгруппу «Чайка». В 15 лет он уже стал членом группы «Джек», занимавшейся диверсиями и разведкой в тылу фашистских войск в Восточной Пруссии.
Действовал в шаге от Волчьего логова
Чтобы попасть в «Джек», Юшкевичу пришлось приписать себе возраст в анкете. К тому моменту его имя уже знали — в «Чайке» он был негласным связным, участвовал в боях и пускал под откос немецкие поезда. Юноша быстро выучил немецкий, что позволило ему активнее принимать участие в операциях.
Несмотря на юный возраст, Юшкевич продемонстрировал исключительное мужество и талант разведчика, активно участвуя в рискованных операциях по добыче ценных разведданных и организации диверсионных актов против противника.
«Джек» действовал в Восточной Пруссии. Здесь же располагалась главная ставка Гитлера, «Волчье логово». Группа отправила 67 донесений, работая в условиях смертельного риска.
Борец за правопорядок
После войны Юшкевич решил посвятить себя службе в органах правопорядка Белоруссии, достигнув звания подполковника милиции. Параллельно он получил юридическое образование в Белорусском государственном университете, успешно сочетая военную и гражданскую деятельность.
За свои подвиги Геннадий Юшкевич был неоднократно награжден высокими государственными наградами, среди которых ордена Отечественной войны I и II степени, орден Славы III степени, а также многочисленные медали. В 2010 году он удостоился звания почётного бойца 5-й отдельной бригады спецназа Белоруссии.
В послевоенные годы Юшкевич активно занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи. Он часто выступал перед школьниками и студентами, рассказывая о своем опыте и подвигах товарищей, чем способствовал сохранению исторической памяти о войне.
История его героической жизни легла в основу книги и фильма «Парашюты на деревьях», рассказывающих о легендарной группе «Джек».
Геннадий Юшкевич останется в памяти многих поколений как яркий пример стойкости, мужества и беззаветного служения своей Родине.