Бутман отметил, что приезд музыканта Николаса Пэйтона в Россию помогает «пробить культуру отмены»

Приезд в Россию обладателя премии «Грэмми», американского джазмена из Нового Орлеана Николаса Пэйтона — знаковое событие для страны, заявил народный артист России и худрук Московского джазового оркестра Игорь Бутман. В эфире ИА НСН он отметил, что приезд музыканта такого масштаба помогает «пробить культуру отмены».

Николас Пэйтон выступит на Санкт-Петербургском джазовом фестивале 23 июля, а 21 июля даст двойной концерт в московском Клубе Бутмана. По словам Бутмана, этот музыкант является выдающимся деятелем джаза, выходцем из Нового Орлеана — родины джаза, где творили такие легенды, как Уинтон Марсалис и Теренс Блэнчард. Артист подчеркнул смелость зарубежных исполнителей: те, кто соглашается выступать в России, часто сталкиваются с негативной прессой и хейтом в соцсетях.

Бутман также рассказал о других зарубежных звездах, которых ждут в России. Ожидается приезд вибрафониста Уоррена Вульфа, а также артистов Камиллы Турман и Аллана Харриса, уже выступавших на Московском джазовом фестивале. Также отправлено приглашение саксофонисту Маркусу Стрикленду.

Музыкант заключил, что культурный занавес открывается: люди перестают бояться лететь в Россию, у них появляется желание сотрудничать с нашими музыкантами и делать совместные международные проекты.