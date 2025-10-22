«Бургер Кинг»: 60% россиян признались в придумывании оправданий для отмены встреч с друзьями

Согласно результатам опроса, который провела сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг», значительная часть россиян иногда избегает встреч с друзьями. Life.ru сообщает, что 60% опрошенных признались в придумывании оправданий для отмены встреч.

Основные причины отказа от встреч — занятость на работе, срочные дела, домашние обязанности или плохое самочувствие. 79% респондентов считают, что их друзья не догадывались о выдуманной природе их отговорок.

Отношение к таким действиям разнообразно: 43% опрошенных не чувствуют неловкости, 40% ощущают легкий стыд, а 16% вообще не переживают по этому поводу. При этом 70% россиян уверены в своей способности распознать, когда знакомые ищут повод для отмены встречи.