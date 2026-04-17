С 17 апреля по 1 октября скоростной двухэтажный поезд «Буревестник», курсирующий между Нижним Новгородом и Москвой, будет ходить в удлиненном составе. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу Горьковской железной дороги.

Такое решение связано с увеличением спроса в летний период. Поезд из Нижнего Новгорода отправляется ежедневно в 07:20, 15:29 и 18:57 и прибывает в Москву в 11:34, 19:25 и 23:18 соответственно.

В обратном направлении составы из Москвы уходят в 10:05, 13:45 и 20:15, а прибывают в Нижний Новгород в 14:40, 17:46 и 00:03.

На отдельных рейсах предусмотрены остановки в Дзержинске, Коврове и Владимире.