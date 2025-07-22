«Бурановские бабушки» заявили о гордости за включение в базу сайта «Миротворец»

Продюсер музыкального ансамбля «Бурановские бабушки» Ксения Рубцова в интервью «Абзацу» выразила гордость за включение коллектива в базу украинского ресурса «Миротворец»*.

«Передайте, пожалуйста, всему миру, что мы очень гордимся таким почетным званием "Миротворец" и то, что на нас обратила внимание Украина, значит, мы все правильно делаем и будем продолжать это делать», — подчеркнула Рубцова.

Ранее в базу были внесены некоторые участницы коллектива, такие как Анна Прокопьева, Валентина Серебренникова и Екатерина Антонова, обвиненные сайтом в посещении территорий Крыма и Донбасса.

Напомним, в 2012 году группа прославилась вторым местом на международном песенном конкурсе «Евровидение», выступая от имени России.

* признан экстремистским и запрещен на территории РФ.