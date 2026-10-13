«Бурановские бабушки» раскрыли секрет своей энергии и молодости

Участницы коллектива «Бурановские бабушки» рассказали о том, что помогает им сохранять энергию и молодость. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в самом коллективе.

В составе ансамбля сейчас пять женщин старше семидесяти лет, самой старшей почти восемьдесят. У них более двадцати внуков и правнуков. Только у бабушки Кати 11 внуков и два правнука, четверо внуков у бабушки Татьяны, трое у бабушки Валентины.

«Мы очень любим петь вместе со своими внуками, – признается бабушка Валентина. – Учимся у них правильному произношению английских слов, да и вообще вместе нам весело». По ее словам, смысл иностранных хитов, которые они исполняют, участницы понимают, так как сначала переводят песни на русский и удмуртский языки. В репертуаре коллектива также много удмуртских песен.

Сценическими костюмами «Бурановских бабушек» служат подлинные удмуртские народные платья, некоторым нарядам более ста лет. Бабушка Евгения рассказала, что попросила старинное удмуртское платье у знакомой женщины в деревне, его носила еще ее прабабушка, а фартук к нему соткан на старинном ткацком станке. У бабушки Татьяны дома есть платье, которому больше ста лет.

Участницы коллектива считают своей миссией хранить традиции своего народа.