Бульвар в Петербурге получит имя филолога Людмилы Вербицкой

На Петроградской стороне в Санкт-Петербурге приняли решение переименовать бульвар на площади Ленина в честь Людмилы Вербицкой — выдающегося педагога и филолога. Это связано с тем, что рядом с бульваром расположен дом, где проживала Людмила Алексеевна, написал «Петроград» .

В этом году Санкт-Петербург отмечает 90 лет со дня рождения Людмилы Вербицкой. В связи с этой датой в Санкт-Петербургском государственном университете открылась выставка, которую посетили губернатор города и глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, как сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Также стартовал Первый международный филологический форум «Русский язык и культурно-образовательный суверенитет многонациональной России», который проходит в СПбГУ и посвящен 90-летию со дня рождения Людмилы Вербицкой.

Людмила Вербицкая была не только ученым, но и педагогом, ректором и президентом университета. Она активно участвовала в создании Совета по поддержке русского языка и языков народов России и внесла значительный вклад в развитие новых направлений в области языкознания.