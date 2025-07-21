Бульвар Архитекторов в Омске перекроют на девять дней

Омские городские власти объявили о закрытии бульвара Архитекторов на девять дней с завтрашнего дня, 22 июля, для завершения реконструкции транспортной инфраструктуры. Основной задачей строительных работ является установка троллейбусной сети длиной 10,5 километра, написал сайт gorod55.ru .

В указанный период дорога будет закрыта для автомобильного и общественного транспорта, что вынуждает транспортные компании скорректировать привычные маршруты. Автобусы и троллейбусы временно перенаправляются по альтернативным маршрутам.

Транспортные маршруты претерпят существенные изменения: отменяется обслуживание пассажирами 7-го и 16-го троллейбусных маршрутов, автобусы №3 и №14 будут следовать по иным направлениям, а маршрут №424 изменится после выезда с автовокзала.

Автомобилистам предлагается выбирать альтернативные пути передвижения.