Бульвар Архитекторов в Омске перекроют на девять дней

Омские городские власти объявили о закрытии бульвара Архитекторов на девять дней с завтрашнего дня, 22 июля, для завершения реконструкции транспортной инфраструктуры. Основной задачей строительных работ является установка троллейбусной сети длиной 10,5 километра, написал сайт gorod55.ru.
В указанный период дорога будет закрыта для автомобильного и общественного транспорта, что вынуждает транспортные компании скорректировать привычные маршруты. Автобусы и троллейбусы временно перенаправляются по альтернативным маршрутам.
Транспортные маршруты претерпят существенные изменения: отменяется обслуживание пассажирами 7-го и 16-го троллейбусных маршрутов, автобусы №3 и №14 будут следовать по иным направлениям, а маршрут №424 изменится после выезда с автовокзала.
Автомобилистам предлагается выбирать альтернативные пути передвижения.
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