«Буквоед»: россияне выбрали фэнтези, классическую литературу и детективы для снятия стресса
Чтобы справиться со стрессом, многие обращаются к литературе. Исследование книжной сети «Буквоед» показало, какие жанры популярны среди россиян. Об этом написала «Газета.Ru».
Чаще всего для отвлечения от реальности выбирают фэнтези, классическую литературу и детективы. Лидером рейтинга стал эпический роман «Властелин колец» Джона Рональда Руэла Толкина. Его выбрали 24% опрошенных, добавило ИА НСН.
Читатели считают, что погружение в мир Средиземья помогает сменить настрой на позитивный, поверить в победу добра над злом и забыть о проблемах.