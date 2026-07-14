«Буквоед»: россияне выбрали фэнтези, классическую литературу и детективы для снятия стресса

Фото: Библиотека в средней школе №2 Серпухова после капитального ремонта (Школе современного образования на ул. Луначарского) / Медиасток.рф

Чтобы справиться со стрессом, многие обращаются к литературе. Исследование книжной сети «Буквоед» показало, какие жанры популярны среди россиян. Об этом написала «Газета.Ru» .

Чаще всего для отвлечения от реальности выбирают фэнтези, классическую литературу и детективы. Лидером рейтинга стал эпический роман «Властелин колец» Джона Рональда Руэла Толкина. Его выбрали 24% опрошенных, добавило ИА НСН.

Читатели считают, что погружение в мир Средиземья помогает сменить настрой на позитивный, поверить в победу добра над злом и забыть о проблемах.