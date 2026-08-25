Букет для учителя: сколько россияне готовы потратить на цветы к 1 Сентября?

«Росгосстрах»: россияне готовы потратить на букет к 1 Сентября до 3 тысяч рублей

Большинство россиян планируют потратить на букет к 1 Сентября до трех тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные исследования страховой компании «Росгосстрах».

Сорок процентов опрошенных родителей готовы купить цветы за одну-три тысячи рублей. Еще 31% выделят на букет до одной тысячи рублей, а 25% — от трех до пяти тысяч рублей. Более дорогие варианты выбирают реже: 4% потратят 5-10 тысяч рублей, менее 1% — свыше 10 тысяч.

Срезанные цветы в букете предпочитают 60% родителей, 22% не видят разницы между букетом и горшечным растением, 18% выбирают декоративные растения. Самые популярные цветы — розы (32%), хризантемы (22%) и герберы (21%).

Половина опрошенных планирует купить букет вечером 31 августа, 29% — днем того же дня, а 21% — утром 1 сентября перед линейкой. Родители отмечают рост цен: 35% считают, что цветы подорожали на 5-10%, еще 28% говорят о подорожании на 10-15%, 8% — более чем на 15%, 29% не заметили изменений.

Ранее родителям посоветовали выбирать сезонные цветы к 1 Сентября.