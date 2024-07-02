Бухгалтер Шипилова: законы в России позволяют «удаленщикам» получать компенсацию за использование личных устройств

Руководитель Центра профессиональных бухгалтерских услуг Елена Шипилова в беседе с ИА RuNews24.ru рассказала, что по российским законам человек, работающий на удаленке, может получать компенсацию за использование личных устройств в рабочих целях.

Эксперт пояснила, что использование личного имущества регламентируется статьей 312.6 ТК РФ.

«Не будет облагаться налогами компенсация в размере подтвержденных расходов. Например, расходы на приобретение компьютера можно подтвердить чеком или накладной», — сказала бухгалтер.

Чтобы рассчитать компенсацию, нужно поделить стоимость компьютера на срок его полезного использования и пропорционально рабочим часам в сутках. В случае отсутствия подтверждающих документов компенсация будет облагаться налогом только в размере 35 рублей.