Бухгалтер Шилкин рассказал, что при непрерывном владении квартирой возможна продажа без налога

Поправки к Налоговому кодексу ужесточают условия применения льгот по НДФЛ при продаже недвижимости в России. О новых критериях для освобождения от налога рассказал бухгалтер Сергей Шилкин в беседе с « Газетой.ru ».

По словам эксперта, для продажи жилья без уплаты налога необходимо непрерывно владеть им в течение пяти лет. Прерывание права собственности, например, при дарении или продаже квартиры с последующим переоформлением, обнуляет срок.

«Раньше внутри семьи нередко переоформляли жилье, чтобы уложиться в льготный срок, теперь такой способ не сработает», — предупредил специалист.

Он отметил, что пока сложно предсказать, не станет ли нововведение причиной увеличения числа судебных разбирательств, особенно касающихся сделок внутри семейных кругов.