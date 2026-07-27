Бухгалтер Шибнева отметила, что работодатель не может принудить уйти в неоплачиваемый отпуск ради сокращения расходов

Отпуск без сохранения заработной платы может помочь сотруднику решить срочные личные вопросы, но при длительном перерыве есть риск потерять доход и сократить отпускной стаж. Об этом «Известиям» рассказала бухгалтер Selecty Анастасия Шибнева.

По общему правилу, отпуск без сохранения зарплаты предоставляют по письменному заявлению сотрудника. Его продолжительность работник и работодатель определяют по соглашению. Это следует из статьи 128 Трудового кодекса РФ.

Шибнева отметила, что отпуск за свой счет может быть удобен, если нужно несколько дней для решения личных вопросов, например, оформления документов или переезда. В этом случае сотрудник теряет заработок только за дни отсутствия, но сохраняет оплачиваемый отпуск для полноценного отдыха в дальнейшем.

Однако продолжительный перерыв может повлиять на дату предоставления следующего ежегодного оплачиваемого отпуска. Согласно статье 121 ТК РФ, в стаж, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, включают не более 14 календарных дней отпуска без сохранения заработной платы в течение рабочего года. Дни сверх этого срока в отпускной стаж не входят.

Шибнева подчеркнула, что есть риски и в случае болезни. По закону работодатель не обязан автоматически продлевать или отменять отпуск из-за больничного, но по договоренности с ним можно изменить срок неоплачиваемого отпуска.

Особенно внимательно следует относиться к просьбам работодателя написать заявление за свой счет из-за отсутствия заказов или временной приостановки работы. По словам Шибневой, отпуск без сохранения зарплаты должен оформляться по инициативе самого сотрудника. Работодатель не вправе принуждать коллектив уходить в неоплачиваемый отпуск, чтобы сократить расходы компании.