Бухгалтер Перфильева назвала июль, август и октябрь самыми выгодными месяцами для отпуска в 2024 году | 360°

Общество 08 мая 2024, 13:26 Бухгалтер Перфильева назвала июль, август и октябрь самыми выгодными месяцами для отпуска в 2024 году

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Налоговый консультант, бухгалтер шестой категории Серафима Перфильева рассказала, что выгоднее всего брать отпуск в 2024 году в июле, августе и октябре. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

В беседе с журналистами специалист уточнила, что в эти месяцы можно получить максимальные отпускные.

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«А вот уходить в отпуск в июне и в январе, когда и без того много праздничных и выходных дней, крайне невыгодно», — добавила Перфильева.

Если у сотрудника есть цель получить больше дней для отпуска, то можно выбрать период, где много государственных праздничных дней, посоветовала бухгалтер.