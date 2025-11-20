Будущее некоммерческих организаций обсудили на форуме в Москве

Форум «Технологии добра» состоялся в Москве. На нем обсудили, как технологии меняют НКО и культуру благотворительности, как грамотно управлять ресурсами в таких организациях и многие другие вопросы.

«На цифровизацию денег уже не остается. Поэтому очень важно объединять вокруг сектора партнеров, для того чтобы они могли поделиться этими продуктами бесплатно», — рассказала руководитель проекта «Технологии Добра» Мария Сабанцева.

Согласно закону, НКО могут тратить на собственные нужды, в частности зарплаты сотрудникам, не более 20% доходов.

На мероприятии собрались более 6,5 тысячи участников и свыше 140 спикеров: бизнесмены, IT-специалисты и представители профильных ведомств. Они обсудили, как технологии делают НКО более прозрачными и тем самым повышают доверие общества.

«У нас организованы менторские зоны, где можно пообщаться с экспертом и получить практические знания, у нас организованы мастер-классы, здесь есть наши партнеры, которые непосредственно описывают свои услуги, можно с ними поговорить, договориться о конкретных шагах», — заявил первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.