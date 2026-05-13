Будущее детского блогинга обсудили на семинаре в Москве

Во вторник, 12 мая, в Национальном центре «Россия» прошел образовательный семинар «Лаборатория детского блогинга». В нем приняли участие юные блогеры, их родители, представители государства и медиасферы. Общее число подписчиков блогеров в зале составило 157 миллионов.
Эксперты обсудили создание позитивного контента для зумеров и поколения Альфа, вопросы медиаграмотности и цифровой безопасности. Наталья Попова из «Иннопрактики» подчеркнула важность поддержки молодого поколения, а директор АНО «Институт поддержки детского блогинга» Наталья Локтева анонсировала создание 28 новых песен и фестиваль «ТопФест» 12 июня в Лужниках.
Кульминацией стало подписание Хартии созидательного блогинга, посвященной принципам ответственного ведения цифровых проектов.
