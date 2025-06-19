БЦК и «Автобан» подписали соглашение о сотрудничестве

На полях Петербургского международного экономического форума 2025 на официальном стенде Московской области в торжественной обстановке состоялось подписание соглашения о сотрудничестве. В церемонии приняли участие посол Белоруссии в России Александр Рогожник и заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Целью соглашения является реализация инвестпроекта с земельным участком «Автобан» в Наро-Фоминске Московской области при создании собственного производственно-логистического комплекса БЦК. Гендиректор холдинга БЦК Александр Довгало отметил, что соглашение подчеркивает стремление компании к расширению рынков сбыта продукции холдинга и укреплению партнерских связей с российскими компаниями.

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