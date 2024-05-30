Бровист Руда предупредила, что брови нельзя красить средством для волос

При домашнем уходе за бровями нужно использовать только специально предназначенные для этого средства. Об этом «Москве 24» рассказала косметолог-бровист Ольга Руда.

Она объяснила, что нельзя красить брови средством для волос. Оно слишком агрессивное и может повредить кожу на лице.

«Кроме того, надо четко соблюдать технологию. Идея подержать средство подольше, чтобы все наверняка прокрасилось, может завершиться химическим ожогом», — отметила бровист.

Она добавила, что также нельзя ежедневно использовать для очищение бровей мицеллярную воду. Она может пересушить волоски и кожу под ними.

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