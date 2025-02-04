Брокер Романов: страховым компаниям разрешили создавать приложения для фиксации ДТП

Страховым компания одобрили создание собственных приложений для оформления ДТП. Ранее существовали два способа фиксации аварий: бумажный вариант и онлайн-заявка через приложения «Госуслуги. Авто» и «Помощник ОСАГО», рассказал страховой брокер Александр Романов в беседе с сайтом «Мир 24».
По словам специалиста, бумажный формат ограничен выплатой до 100 тысяч рублей, тогда как электронные версии позволяют получить до 400 тысяч рублей компенсации по ОСАГО. Однако процесс использованиясервисов связан с рядом трудностей. Среди них — наличие подтвержденных учетных записей на Госуслугах и сложная процедура оформления.
Это отпугивает многих пользователей. Теперь страховые компании смогут разрабатывать собственные приложения для фиксации ДТП, заключил Романов.
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