Брокер Романов: страховым компаниям разрешили создавать приложения для фиксации ДТП

Страховым компания одобрили создание собственных приложений для оформления ДТП. Ранее существовали два способа фиксации аварий: бумажный вариант и онлайн-заявка через приложения «Госуслуги. Авто» и «Помощник ОСАГО», рассказал страховой брокер Александр Романов в беседе с сайтом «Мир 24» .

По словам специалиста, бумажный формат ограничен выплатой до 100 тысяч рублей, тогда как электронные версии позволяют получить до 400 тысяч рублей компенсации по ОСАГО. Однако процесс использованиясервисов связан с рядом трудностей. Среди них — наличие подтвержденных учетных записей на Госуслугах и сложная процедура оформления.

Это отпугивает многих пользователей. Теперь страховые компании смогут разрабатывать собственные приложения для фиксации ДТП, заключил Романов.