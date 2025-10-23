Брокер Ракута выразил сомнение в реализуемости идеи с льготной ипотекой для учителей

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с « Ридусом » оценил перспективы инициативы с программой льготной ипотеки для учителей и врачей.

По мнению эксперта, в нынешних условиях предложенная программа может столкнуться с недостатком финансирования. Он напомнил о сворачивании подобных проектов в 2023–2024 годах ввиду окончания государственной поддержки.

«Для медработников ставка была 9%, но лимиты по данной программе закончились и ее свернули», — отметил брокер.

Он подчеркнул, что IT-ипотека продолжает действовать, однако из-за изменения условий выдачи сократились в 17 раз.