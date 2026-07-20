Брокер Ракута рассказал, что цены на загородные дома в Подмосковье выросли за год на 5–10%

Брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута рассказал ИА НСН , что стоимость загородного жилья в Московской области за последний год увеличилась на 5–10%. При этом цены зависят от различных факторов, включая расположение и состояние участка.

По словам специалиста, на рынке загородной недвижимости наблюдаются тенденции, связанные с возможностью кредитования и сезонным спросом. Так, семейная ипотека может быть использована для покупки загородного дома при наличии двух детей до 18 лет. Застройщики часто предлагают готовые дома под ключ, что также влияет на интерес покупателей.

«После времен ковида все ощутили прелести загородной жизни, а многие компании перешли на удаленку. Сегодня можно не только готовый дом купить, но и спроектировать свой дом с любыми пожеланиями. Поэтому спрос на загородную недвижимость и растет», — отметил эксперт.

Сезонный фактор оказывает значительное влияние на рынок. Начало сезона приходится на май и длится до конца сентября. Зимой тренд больше уходит на квартиры.

Также было отмечено, что даже в пределах столицы можно найти недорогие варианты. Например, в Москве за 12 миллионов рублей можно купить каркасный дом для дачи, а в области уложиться в 8–9 миллионов рублей. Более капитальные строения стоят дороже.