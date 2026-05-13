Брокер Ракута посоветовал проверить межевание участка при покупке дачи

С наступлением теплых дней россияне все чаще задумываются о приобретении дачи. Однако ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с «Абзацем» подчеркнул, что необдуманная покупка может привести к финансовым потерям и серьезным проблемам.

По словам эксперта, при выборе участка необходимо запросить документы, чтобы избежать ситуации, когда постройки на нем не зарегистрированы официально.

«Немаловажным будет убедиться, отмежеван ли земельный участок, установлены ли его границы. Для этого нужно заказывать кадастрового инженера», — отметил специалист.

Он также посоветовал изучить состояние самого строения, включая фундамент, а также проверить участок на наличие дренажа и подтоплений.