Брокер Ракута напомнил, что врачи, учителя, сироты и участники СВО могут получить бесплатную дачу

Россияне могут претендовать на бесплатные земельные участки и жилье по государственным программам. Об этом рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута, передала «Вечерняя Москва».

Как отметил специалист, получить поддержку могут малоимущие семьи, сироты, специалисты социально значимых профессий (учителя, врачи, IT-специалисты) и участники специальной военной операции. Эксперт уточнил, что даже подходящему кандидату оформление участка или квартиры не гарантировано, сообщил сайт «7Дней.ru».

Заявку нужно подавать через портал «Госуслуги», прилагая все необходимые документы. При рассмотрении обращения проверяется вся история владения имуществом заявителя, обойти систему невозможно, подчеркнул Ракута.