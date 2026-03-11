Брокер по недвижимости Марусяк посоветовала учитывать надежность застройщика при покупке жилья

Брокер по недвижимости Наталья Марусяк поделилась секретами выбора жилья. Об этом сообщил nashgorod.ru .

По ее словам, важнейшим критерием выступает надежность строительной компании.

«Смотрю, как девелопер переживает непростые времена, и выполняет ли свои обязательства перед дольщиками: да или нет. А еще важно, конечно, качество», — отметила эксперт.

Кроме того, специалист посоветовала учитывать клиентоориентированность и добросовестность организации, а также качество используемых стройматериалов.