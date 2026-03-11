Брокер по недвижимости Марусяк посоветовала учитывать надежность застройщика при покупке жилья
Брокер по недвижимости Наталья Марусяк поделилась секретами выбора жилья. Об этом сообщил nashgorod.ru.
По ее словам, важнейшим критерием выступает надежность строительной компании.
«Смотрю, как девелопер переживает непростые времена, и выполняет ли свои обязательства перед дольщиками: да или нет. А еще важно, конечно, качество», — отметила эксперт.
Кроме того, специалист посоветовала учитывать клиентоориентированность и добросовестность организации, а также качество используемых стройматериалов.